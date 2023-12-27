В Ставропольском районе водитель не учел погоду и попал в ДТП

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26 декабря на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:30 час. в Ставропольском районе. 55-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» в направлении с. Рассвет. В пути следования на 13 км. данной автодороги, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу предназначенную для встречного движения (в местах где это разрешено) и совершил столкновение с автомобилем Kia Optima под управлением 50-летнего водителя. С места происшествия госпитализирован водитель отечественного автомобиля.