В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое

24 марта в 23 часа 23 минуты диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 978+300 километре трассы М-5 «Урал».
По прибытии было установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля Howo и легкового автомобиля Chevrolet Nivа.
К сожалению, 3 человека из легкового автомобиля пострадали. Госпитализированы.
В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели собрали информацию, обеспечили дорожное прикрытие и отключили аккумуляторные батареи.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.