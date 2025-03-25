В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое

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24 марта в 23 часа 23 минуты диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 978+300 километре трассы М-5 «Урал».



По прибытии было установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля Howo и легкового автомобиля Chevrolet Nivа.

К сожалению, 3 человека из легкового автомобиля пострадали. Госпитализированы.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели собрали информацию, обеспечили дорожное прикрытие и отключили аккумуляторные батареи.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"