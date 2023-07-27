В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое

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26 июля на территории региона зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:55 час. в Ставропольском районе. 41-летний водитель, находясь за рулем минивэна Citroën Jumper, двигался по автодороге М5-Урал в направлении г. Тольятти. В пути следования на 990км. данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства Hyundai Solaris под управлением 43-летней женщины-водителя и допустил столкновение с ним. От удара минивэн Citroën Jumper совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 67-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Автомашина Lada Vesta допустила наезд на стоящее транспортное средство DAF под управлением 35-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира минивэна Citroën Jumper – мужчины 1976 и 1987 г.р. Водителю Lada Vesta оказана разовая медицинская помощь на месте дорожно-транспортного происшествия.