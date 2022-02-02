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В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое

2 февраля 2022 13:27
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В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое

1 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 2 человека погибли, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе Самарской области в 10:05. Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 111960», двигался по ул. Северной, с. Русская Борковка со стороны а/д Тольятти-Хрящевка в направлении ул. Борковской г. Тольятти. В пути следования у дома № 1А, в условиях снегопада, нарушил правила расположения ТС на проезжей части, в результате чего произошел занос автомобиля. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Volvo», в составе с полуприцепом «Шмитц», под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении. Пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 111960», госпитализированы в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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