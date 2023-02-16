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В Ставропольском районе пресечен сбыт немаркированной табачной продукции

16 февраля 2023 09:59
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В Ставропольском районе полицейскими пресечен сбыт немаркированной табачной продукции

Из торгового павильона сотрудники полиции изъяли около 1,5 тысячи пачек немаркированной табачной продукции, общая стоимость изъятого составила более 160 000 рублей.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

В феврале текущего года поступила информация о том, что на территории Ставропольского района в торговом павильоне местный житель 1971 года рождения осуществляет незаконную реализацию немаркированной табачной продукции.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли в коробках почти 1500 пачек сигарет иностранного производства. Мужчину, арендовавшего павильон и осуществляющего торговлю, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое направили на экспертизу в ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти.

По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является табачным изделием - немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила более 160 000 рублей.

По данным сотрудников полиции, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки в регион контрафактной продукции.

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