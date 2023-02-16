В Ставропольском районе пресечен сбыт немаркированной табачной продукции

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Из торгового павильона сотрудники полиции изъяли около 1,5 тысячи пачек немаркированной табачной продукции, общая стоимость изъятого составила более 160 000 рублей.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

В феврале текущего года поступила информация о том, что на территории Ставропольского района в торговом павильоне местный житель 1971 года рождения осуществляет незаконную реализацию немаркированной табачной продукции.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли в коробках почти 1500 пачек сигарет иностранного производства. Мужчину, арендовавшего павильон и осуществляющего торговлю, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое направили на экспертизу в ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти.

По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является табачным изделием - немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила более 160 000 рублей.

По данным сотрудников полиции, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки в регион контрафактной продукции.