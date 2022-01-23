В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход

143

Еще одно ДТП 22 января произошло в Ставропольском районе в 18:35. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 21099», двигался по автодороге «Тольятти-Ягодное».

На 5 км 990м, в условиях снегопада, не выбрал безопасную скорость транспортного средства, в результате чего не справился с рулевым управлением и допустил наезд на автомобиль «Лада Калина» и последующим наездом на пешехода - женщину 1967 года рождения, которая находилась на проезжей части дороги с правой стороны от своего автомобиля и последующим наездом на пешехода 1988 года, который стоял сзади рядом с женщиной-пешеходом. В результате происшествия пострадала женщина-пешеход, была госпитализирована.