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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП

6 июля 2025 14:09
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В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП

5 июля на территории Ставропольского район, в 12:20  60-летний водитель  автомобиля Lada Largus,  осуществляя движение по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Жигулевск в направлении г. Сызрань. В пути следования в районе 945,2 км данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего  допустил столкновение с автомобилем Citroеn C5, под управлением водителя - 43-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. Пассажир автомобиля Citroеn C5 - новорожденный мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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