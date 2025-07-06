В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП

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5 июля на территории Ставропольского район, в 12:20 60-летний водитель автомобиля Lada Largus, осуществляя движение по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Жигулевск в направлении г. Сызрань. В пути следования в районе 945,2 км данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Citroеn C5, под управлением водителя - 43-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. Пассажир автомобиля Citroеn C5 - новорожденный мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.