В Ставропольском районе на пожаре погиб человек

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17 января в 23:28 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Верхнее Санчелеево.



Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит жилой дом на площади 80 квадратных метров, произошло обрушение кровли, существует угроза соседним строениям. Был объявлен ранг пожара 1-БИС.

На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы.

В 00:48 пожар был локализован, в 01:11 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 08:36 пожар полностью потушен.

В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"