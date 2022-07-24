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В Ставропольском районе, на месте ДТП, спасатели доставали водителя из аварийного авто 

24 июля 2022 16:46
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В салоне перевернувшегося автомобиля водителю зажало ноги.

23 июля в Ставропольском районе на 979 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль после наезда на дорожный отбойник съехал в кювет и перевернулся.

В салоне аварийного автомобиля водителю зажало ноги.

Для проведения спасательных работ по деблокированию пострадавшего на место ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд Тольятти.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели освободили пострадавшего и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   ПСС СО

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