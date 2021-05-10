В Ставропольском районе легковушка улетела в кювет, водитель погиб

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9 мая на территории региона зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом один человек погиб, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло на территории Ставропольского района в 17:30. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада-219010», двигался по автодороге «Тольятти-Димитровград» со стороны с. Ташла в направлении с. Рассвет. В пути следования на 16 км 200 м, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием.

Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, пассажир - мужчина 1995 года рождения доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.