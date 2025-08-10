В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina

84

Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня на 16 км автодороги «Тольятти-Ташелка» водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, нарушил расположение своего транспортного средства на проезжей част и совершил наезд на 14-летнего мальчика, который находясь на обочине дороги, готовился к переходу дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО