В Смышляевке мужчина ночью украл из магазина одежду и технику

140

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Волжском районе. Около половины первого ночи стражи правопорядка получили от дежурного сообщение о том, что на одном из объектов сработала охранно-пожарная сигнализация. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия – к магазину, расположенному в поселке Смышляевка.

По прибытии росгвардейцы осмотрели здание торговой точки и обнаружили следы проникновения – одно из окон оказалось взломано, при этом в помещении посторонних не было. На некотором удалении от места происшествия патрульный экипаж заметил человека, который наблюдал за их работой. Сотрудники Росгвардии решили выяснить, не видел ли он злоумышленника, проникшего в магазин. Поняв, что росгвардейцы направляются в его сторону, мужчины попытался скрыться – стражи правопорядка задержали его.

Сотрудники Росгвардии обнаружили у жителя соседнего поселка имущество, похищенное из магазина – предметы одежды и бытовую технику. Мужчина 1983 года рождения признался, что действительно проник в торговую точку, чтобы совершить кражу. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.