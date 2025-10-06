Я нашел ошибку
Главные новости:
В Смышляевке мужчина ночью украл из магазина одежду и технику

6 октября 2025 10:59
140
В Смышляевке мужчина ночью украл из магазина одежду и технику

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Волжском районе. Около половины первого ночи стражи правопорядка получили от дежурного сообщение о том, что на одном из объектов сработала охранно-пожарная сигнализация. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия – к магазину, расположенному в поселке Смышляевка.

По прибытии росгвардейцы осмотрели здание торговой точки и обнаружили следы проникновения – одно из окон оказалось взломано, при этом в помещении посторонних не было. На некотором удалении от места происшествия патрульный экипаж заметил человека, который наблюдал за их работой. Сотрудники Росгвардии решили выяснить, не видел ли он злоумышленника, проникшего в магазин. Поняв, что росгвардейцы направляются в его сторону, мужчины попытался скрыться – стражи правопорядка задержали его.

Сотрудники Росгвардии обнаружили у жителя соседнего поселка имущество, похищенное из магазина – предметы одежды и бытовую технику. Мужчина 1983 года рождения признался, что действительно проник в торговую точку, чтобы совершить кражу. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
