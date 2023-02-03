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В Самаре мигрант спрятался от полиции под кровать

3 февраля 2023 10:16
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В Самаре мигрант спрятался от полиции под кровать

Сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции и полк патрульно-постовой службы полиции провели профилактические мероприятия на территории Советского района.

В результате рейда, проведенного в домах по улице База 12 домов МПС, в отношении троих иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

Советским районным судом г. Самара вынесено решение о выдворении 6 иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

При проверке одного из домов, расположенных на ул. Железной Дивизии, сотрудниками полиции выявлено 15 человек, нарушающих миграционное законодательство. В отношении 13 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Двоих привлекли к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов). Один из жильцов дома, надеясь избежать наказания, попытался спрятаться от полицейских под кроватью.  

В областном центре регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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