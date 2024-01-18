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В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах

18 января 2024 11:08
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В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах

В Шигонском муниципальном районе огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 37 ликвидировали пожар в нежилом строении

17 января в 17 часов 14 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Новый Тукшум Шигонского района. На место вызова согласно расписанию района выезда были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 135 и 114 пожарно-спасательного отряда № 37 с личным составом 10 человек. По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горит надворная постройка.

Сильные порывы ветра, отсутствие подъезда к месту пожара из-за погодных условий (снежные заносы), а также позднее сообщение способствовали развитию пожара. На тушение огня было подано 3 ствола «Б». Работало 1 звено газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 17 часов 53 минуты пожар был локализован, а в 18 часов 01 минуту - ликвидирован. Причины пожара устанавливаются.

 

Теги: Пожар

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