В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей

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16 июля в 2 часа 36 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 114 пожарно - спасательного отряда № 37 Шигонского муниципального района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 53 километре автомобильной дороги Сызрань – Волжский Утес.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 114 Отряда № 37 в составе 4 человек, также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошел съезд автомобиля Lada Priora, пострадавших, к счастью, нет.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.