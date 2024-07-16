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В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей

16 июля 2024 11:00
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В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей

16 июля в 2 часа 36 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 114 пожарно - спасательного отряда № 37 Шигонского муниципального района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 53 километре автомобильной дороги Сызрань – Волжский Утес.
Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 114 Отряда № 37 в составе 4 человек, также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошел съезд автомобиля Lada Priora, пострадавших, к счастью, нет.
Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Теги: ДТП

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