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В Шенталинском районе тушили пожар в жилом доме, есть погибший

19 января 2024 12:52
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В Шенталинском районе тушили пожар в жилом доме, есть погибший

18 января 2024 года в 18 часов 50 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 131 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Садовой деревни Костюнькино Шенталинского района. К месту вызова были направлены силы и средства согласно расписанию выезда пожарно-спасательной части № 131.

По прибытии к месту пожара было установлено, что по указанному адресу горит жилой дом на площади 100 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. В 19 часов 18 минут пожар был локализован, в 20 часов 00 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава, 2 единицы техники, работали 2 звена газодымозыщитной службы. На тушение дома были поданы 3 ствола «Б». К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1952 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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