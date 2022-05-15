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Площадь возгорания составила 250 кв. м.
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В Шахтах произошел пожар в производственном здании компании "Глория Джинс"

15 мая 2022 19:46
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Площадь возгорания составила 250 кв. м.

Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, передает ТАСС.

"В 15:39 мск в Ростовской области, город Шахты, Енисейский переулок, 15 [зафиксировали] пожар в производственном здании [компании] "Глория Джинс". По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 250 кв. м", - сообщили в МЧС.

В 16:38 пожар локализовали на площади 450 кв. м. В 16:50 ликвидировали открытое горение. 

В тушении задействовали 58 человек и 17 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на швейной фабрике, сообщили в пресс-службе надзорного органа. "В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил представитель прокуратуры.

 

Фото:   соцсети

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