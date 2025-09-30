В Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

136

30 сентября в 11 часов 52 минуты в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1108 км трассы М-5 в Сергиевском районе.

На место вызова были направлены автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: тягача Foton Auman и тягача MAN. В дорожно-транспортном происшествии, к счастью, никто не пострадал.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, смыв с дороги горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"