Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

30 сентября 2025 16:38
136
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на ликвидации последствий автоаварии.

30 сентября в 11 часов 52 минуты в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1108 км трассы М-5 в Сергиевском районе.

На место вызова были направлены автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: тягача Foton Auman и тягача MAN. В дорожно-транспортном происшествии, к счастью, никто не пострадал.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, смыв с дороги горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Новости по теме
В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста
30 сентября 2025, 09:53
В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста
29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.  Происшествия
197
В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево
29 сентября 2025, 11:23
В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево
Ей рекомендовано амбулаторное лечение. Происшествия
299
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
28 сентября 2025, 13:40
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
Он перебегал проезжую часть в неположенном месте. Происшествия
623
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
215
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
441
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
207
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
375
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
539
Весь список