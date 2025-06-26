В Сергиевском районе полицейские помогли водителю добраться до ближайшего автосервиса

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Находясь на маршруте патрулирования на автодороге М-5 «Урал» наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Целенко и инспектора ДПС лейтенанта полиции Петра Семенченко обратили внимание на ГАЗель с включённой аварийной сигнализацией, припаркованную на опасном аварийном участке дороги.

Водитель транспортного средства объяснил, что по ходу движения двигатель автомобиля «заглох» и продолжить движение не представлялось возможным.

Полицейские, оценив ситуацию, помогли мужчине добраться до ближайшего автосервиса для починки автотранспорта.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.