В Сергиевском районе полицейские помогли водителю добраться до ближайшего автосервиса

Находясь на маршруте патрулирования на автодороге М-5 «Урал» наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Целенко и инспектора ДПС лейтенанта полиции Петра Семенченко обратили внимание на ГАЗель с включённой аварийной сигнализацией, припаркованную на опасном аварийном участке дороги.
Водитель транспортного средства объяснил, что по ходу движения двигатель автомобиля «заглох» и продолжить движение не представлялось возможным.
Полицейские, оценив ситуацию, помогли мужчине добраться до ближайшего автосервиса для починки автотранспорта.
Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.