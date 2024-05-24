В Сергиевском районе автомобиль сбил велосипедистку

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23 мая зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

ДТП произошло в Сергиевском районе. В 17-45 час., 53-летняя женщина, управляя велосипедом Stels двигалась по ул. Школьной в направлении ул. Георгиевской. В пути следования на нерегулируемом перекрестке не равнозначных дорог, не предоставила преимущество в движения транспортному средству Citroën, под управлением 59-летнего водителя, двигающемуся по ул. Школьной и допустила столкновение. С места ДТП женщина-велосипедист доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.