В селе Самарской области горела баня на площади 25 кв. метров

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12 февраля в 15 часов 13 минут к пожарным поступило сообщение о том, что в селе Малый Толкай горит баня. Согласно расписанию выезда, к месту пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 103, 155 в количестве 7 человек. Также были вызваны службы жизнеобеспечения.

По прибытии к месту вызова после проведения разведки начальник караула сообщил, что горит крыша бани, кровля и перекрытие частично обрушены, общая площадь возгорания составляет 25 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на большую площадь. Руководителем тушения пожара было оперативно создано звено газодымозащитной службы, на тушение подано 2 ствола «Б». В целях бесперебойной подачи воды на нужды пожаротушения, автоцистерна была установлена на близрасположенный пожарный гидрант. В 15 часов 36 минут была достигнута локализация пожара, в 15 часов 46 минут - ликвидация открытого горения, а в 17 часов 10 минут - ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"