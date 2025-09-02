В селе Преображенка горел частный дом на площади 100 квадратных метров

145

Вчера в 21:41 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Преображенка на 2 улице горит дачный дом.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14, 136 и 82 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

Локализация пожара была объявлена в 22:25, ликвидация открытого горения – в 23:05.

Пострадавших нет.

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»