В селе Подстепки спасатели достали из выгребной ямы тело 8-летнего мальчика

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26 июля в селе Подстепки Ставропольского района во дворе дома по улице Пионерской пропал мальчик 2014 года рождения.

Поиски ребенка привели к открытому люку выгребной ямы. Наполненность ямы составляла 75 процентов.

"В 14.51 для проведения работ по извлечению тела ребенка из выгребной ямы были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 15.26 тело погибшего подняли на поверхность", - сообщили в пресс-служба ПСС СО.

Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Фото: пресс-служба ПСС СО