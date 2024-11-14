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В селе Николаевка Волжского района горел дом

14 ноября 2024 20:48
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Совместными усилиями огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.

Вчера в 13:23 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Николаевка на улице Мира в частном секторе горит жилой дом.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 45, 7 Федерального государственного бюджетного учреждения отряда № 8 федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области и пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46 в количестве 16 человек.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 80 квадратных метров.

Оперативно были созданы 4 звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».
Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев в 14:01 пожар был локализован, в 14:25 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

 

Фото:   пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

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