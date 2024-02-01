В селе Кротовка Кинель-Черкасского района ребенок провалился в канализационный колодец

166

31 января в 19 часов 49 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в районе дома № 1 по улице Октябрьской села Кротовка, во время прогулки с мамой, ребенок 2017 года рождения провалился в открытый канализационный колодец.

На место происшествия были направлены работники пожарно-спасательной части № 107 вышеназванного пожарно-спасательного отряда в составе 4 человек на 1 единице техники, вызвана бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По прибытии на место происшествия было установлено, что в пустом канализационном колодце находится ребенок и жалуется на боли в спине. Совместно с работниками скорой медицинской помощи было принято решение извлекать ребенка с помощью носилок. В 20.00 часов мальчик был спасен силами пожарных-спасателей. После оказания первой медицинской помощи и обследования он был направлен в медучреждение СОКБ имени Середавина города Самара. По факту происшествия органами дознания проводится проверка.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"