В селе Гвардейцы Борского района загорелись жилые дома

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Дмитрий Азаров сегодня работает в Борском районе Самарской области. Там в селе Гвардейцы загорелись жилые дома. Люди были предупреждены об идущем с поля огне, поэтому успели спастись и забрать документы. Погибших и пострадавших нет.

В огне пострадало 14 домов, 3 из них являются постоянным местом проживания, остальные используются как дачи.

"Сейчас самое главное - понять, какая помощь людям нужна. Надо сейчас быть в контакте с родственниками, чтобы понять, какая первоочередная помощь дополнительно необходима. Естественно, социальные службы все будут включены. Сейчас министру дам соответствующую команду", - отметил Дмитрий Азаров. - .

Глава региона поставил задачу побывать в семьях пострадавших от стихии, выявить, в чем нуждаются люди и разобраться в ситуации.



Сейчас пожар в посёлке локализован, продолжается проливка домов. В то же время огонь по полям перешел на лесной массив. Сейчас есть угроза для Бузулукского бора. Глава региона совместно с подразделениями ГУ МЧС принимает оперативные решения на месте.



Дмитрий Азаров отметил, что в нынешней ситуации несанкционированный пал травы, который и стал причиной масштабного пожара, - преступление. Поэтому Дмитрий Азаров обратился к землякам с просьбой соблюдать правила безопасности в пожароопасный период, передает sova.info.

Фото: Правительство Самарской области