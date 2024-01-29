В селе Андреевка Богатовского района горел частный жилой дом, есть погибший

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27 января 2024 года в 9 часов 46 минут на пульт связи пожарно-спасательной части № 117 пожарно-спасательного отряда № 15 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Андреевка, на улице 8 Марта. Предположительно, в доме находился подросток. Согласно расписанию выезда, к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 117, один пожарный расчет пожарно-спасательной части № 139 пожарно-спасательного отряда № 15, а также службы жизнеобеспечения района.

По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горит мансардное помещение частного жилого дома на площади 40 квадратных метров. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, объявил ранг пожара № 1. В 10 часов 7 минут пожар был локализован, в 10 часов 10 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В 13 часов 3 минуты пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава, было задействовано 3 единицы пожарной техники, поданы 2 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. К сожалению, на пожаре погиб подросток. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"