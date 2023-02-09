В Санкт-Петербурге мужчина обварил женщину кипятком и бросил тело в парадном

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В Санкт-Петербурге мужчину заподозрили в жестоком убийстве. По данным следователей, он обварил женщину кипятком и бросил тело в подъезде. Об этом 9 февраля сообщило главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

Тело женщины 1992 года рождения было обнаружено 7 февраля в одном из жилых домов на Бухарестской улице. В результате оперативно-разыскных действий был задержан мужчина 1970 года рождения, подозреваемый в убийстве.

«6 февраля обвиняемый в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшей облил ее горячей водой, причинив своими действиями термические ожоги. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Далее обвиняемый переместил тело женщины на приквартирную площадку и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В отношении задержанного мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.

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