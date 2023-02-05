В самарском ТЦ «Эль Рио» произошла массовая драка

248

Самарские полицейские занимаются проверкой очередного ЧП в торговом центре. На этот раз в поле зрения силовиков попал ТЦ «Эль Рио». Там на фуд-корте вечером в субботу, 4 февраля, произошла массовая драка. Инцидент попал на камеры очевидцев. Участники не стеснялись использовать в драке любые подручные средства. В ход даже пошла мебель — они били друг друга стульями.

— По-моему, начался конфликт между школьниками, а там присоединились их старшие друзья. Из-за чего ссора произошла — не знаю. Но она быстро переросла из выяснения отношений в массовый замес. Парни дрались на кулаках, пинались ногами, били друг друга стульями. Одному разбили голову, у него по лицу кровь лилась. Пол был в каплях крови. Заметила, что из всех посетителей фуд-корта вмешаться и остановить месиво пытались посторонние девушки. Охрана торгового центра подошла позже, — рассказала одна из очевидцев ЧП.

Разошедшееся по Сети видео драки заинтересовало правоохранителей.

— По факту драки проводим проверку. Заявлений в данный момент в полицию не поступало. Обращений из больниц также нет, — рассказали 63.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.