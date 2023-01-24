В самарском парке на турнике нашли тело мужчины

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Утром во вторник, 24 января 2023 года, жители Самары обнаружили в парке «Воронежские озера» страшную находку. Они случайно наткнулись труп мужчины. Он находился в районе детской площадки.

– Рано утром вышла на работу, а на одном из турников на площадке, где часто занимаются дети, – мертвый мужчина. На вид ему около 30-40 лет, – рассказала читательница «КП-Самара».

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. Точную причину гибели мужчины и все обстоятельства его смерти предстоит установить правоохранителям.