В самарском детсаду воспитатели заперли 4-летнего мальчика в раздевалке в одних трусиках

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В Самаре началось разбирательство после странной истории в детсаду № 337, передает sova.info. По словам родителей, здесь 4-летнего мальчика закрыли в раздевалке в наказание. Все случилось на днях. Мама мальчика, Алина (имя изменено), работала воспитателем в этом же детсаду.

- Во время тихого часа его в трусиках посадили в раздевалку и закрыли там одного, потому что он не спал. Алина услышала его крики, укладывая наших детей, прибежала в группу, а воспитатель сидит в наушниках. Она подошла к заведующей сразу же, а та ей ответила, что поощряет такие методы воспитания, а ребенок в следующий раз подумает, - написала одна из мам в родительском чате.

Малышу, с которым произошла эта история, всего четыре года. Другие мамы также поделились в чате, что слышали от своих детей о том, что ребенок плакал и они за него переживали.



- Мы предлагали Алине обратиться в прокуратуру и говорили, что поддержим ее. Но, скорее всего, она просто побоялась, что если куда-то пожалуется, то будут проблемы с трудоустройством, - говорят родители.



Мамы и папы считают, что нескольких воспитателей из детсада "выживают".



В детском саду почти одновременно уволились пять воспитателей. Среди них и Алина. В то же время, в администрации Самары считают, что проблемы в детсаду № 337 нет.



- Уволились два воспитателя детсада в связи с выходом на пенсию. Еще три воспитателя подали заявления на увольнение по собственному желанию, аргументируя свой уход желанием сменить род деятельности, - уточнили в горадминистрации.



Также чиновники сообщили, что "конфликтная ситуация между воспитателем и родителем ребенка урегулирована", а с педагогическим составом проведена профилактическая беседа. Впрочем, жалобы других родителей все-таки дошли до прокуратуры. Как сообщила sova.info теперь уже бывшая воспитательница Алина, ее пригласили в прокуратуру Железнодорожного района на опрос.

Фото из открытых источников