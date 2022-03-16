В Самарской области запретили въезд на территорию двух районов

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Постановление об ограничительных мероприятиях подписал Глава Самарского региона Дмитрий Азаров. Одно из ограничений касается муниципального района Безенчукский. Речь идет о границах охотучастка Матвеева Грива, общества с ограниченной ответственностью "Пойменное". Эта территория объявлена эпизоотическим очагом по бешенству животных. Охотучасток запрещено посещать посторонним лицам, кроме сотрудников, ввозить и вывозить восприимчивых к заразе животных, а также снимать шкуры с их трупов. Помимо этого, проведение ярмарок, выставок и торгов также запрещено. Запрещена и охота на восприимчивых животных.

В зоне риска оказался еще один район Самарской области. Карантин введен в границах села Патровка сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский. Все вышеуказанные карантинные мероприятия касаются и этой территории. Оба района в радиусе 2 км признаны неблагополучными, пишет ГТРК Самара.

Согласно Постановлению Губернатора, отмена карантина возможна через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.