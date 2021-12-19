В Самарской области загорелся поезд с нефтью

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В Самарской области произошел пожар в поезде, перевозившем нефть. В связи с этим Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Возгорание грузового поезда произошло на десятом пикете 1023 километра перегона станций Безенчук – Мыльная. Локомотив загорелся в 9:50, а потушить пожар удалось в 11:12.

В составе локомотива следовало 65 вагонов с нефтью. Загоревшуюся часть отцепили от грузового состава и отвели на безопасное расстояние. К счастью, пострадавших нет, да и товар остался в целости и сохранности.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки локомотива, пишет ГТРК Самара.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – сообщает надзорное ведомство.