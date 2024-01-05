В Самарской области задержали жителя Якутии, устроившего дебош в храме

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии следовал по маршруту патрулирования в Новокуйбышевске, когда от дежурного получил сообщение об инциденте в одном из городских храмов – там сработала «тревожная кнопка». Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Один из священнослужителей объяснил прибывшим патрульным, что на территории церкви находится неадекватный мужчина, который ведет себя агрессивно – нецензурно бранится, ломает подсвечники и даже учинил драку. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок, правонарушитель не реагировал.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который был неопрятно одет и по внешнему виду находился в состоянии опьянения. Установив его личность и проверив ее по имеющимся информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что мужчина 1997 года рождения, проживающий на территории Якутии, находится в розыске. Сотрудники органов внутренних дел северного субъекта Российской Федерации разыскивали его по подозрению в совершении мошенничества.

Патрульные передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.