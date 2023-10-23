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В Самарской области задержали пьяную автомобилистку

23 октября 2023 10:07
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В Самарской области задержали пьяную автомобилистку

В начале октября текущего года в вечернее время на 39 км. автодороги «Похвистнево — Клявлино»  сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» заметили и остановили для проверки автомобиль LADA Granta, двигающийся по неровной траектории.   

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя - местной жительницы 1988 года рождения, явные признаки алкогольного опьянения, отстранили ее от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Для установления факта употребления алкоголя, задержанную, с ее согласия, полицейские доставили в медицинское учреждение. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В результате освидетельствования медики установили у женщины наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,655  миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Госавтоинспекторы в отношении кассира одной из районных АЗС за управление автомобилем  в состоянии алкогольного опьянения собрали материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В ходе производства по административному делу полицейские установили, что в мае 2022 года водитель уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ей судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года. Однако, сельская жительница, сдав водительское удостоверение и оплатив штраф,   должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно нарушила закон. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В ходе опроса ранее не судимая женщина пояснила, что, выпив дома алкоголь, решила отправиться на родник в селе Староганькино, в пути поняла, что с трудом управляет транспортным средством, но отказалась от своих противоправных действий только когда ее задержали полицейские.

Отделом дознания МО МВД России «Похвиневский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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