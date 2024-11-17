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В Самарской области задержали девушку с наркотиком в сигаретной пачке

17 ноября 2024 12:28
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В Самарской области задержали девушку с наркотиком в сигаретной пачке

При задержании 29-летняя жительница города Отрадного отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

В ноябре текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по городу Отрадному получили информацию от неравнодушных граждан о том, что местная жительница 1995 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу на одной из улиц города в дневное время суток. В ходе общения девушка заметно нервничала, полицейские выявили у нее явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что та ответила категорическим отказом.

Задержанную для составления административного материала доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых, девушка добровольно выдала из правого кармана верхней одежды, пачку из-под сигарет, в которой находился один бумажный сверток.

По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), массой около 0,91 грамма.

В ходе опроса ранее несудимая 29-летняя девушка пояснила, что запрещенное вещество нашла на территории города, в пачке из-под сигарет и, забрав себе, направилась в сторону дома, где и была задержана сотрудниками полиции. Наркотик хранила для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по городу Отрадному в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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