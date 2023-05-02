В Самарской области за выходные обнаружен 101 пьяный за рулем

Я нашел ошибку
Главные новости:
Переход на электронную квитанцию позволяет клиентам энергокомпании оперативно оплачивать тепло и горячую воду.
Подписка на электронную квитанцию – условие летней акции
На самые насущные вопросы дачников и садоводов отвечали в течение прошедшей недели специалисты самарского Росреестра.
 Росреестр СО: как оформить права на садово-дачный участок и дом
Не допустить распространения инфекций.
Главным врачам региона поручено взять на личный контроль противоэпидемические мероприятия 
В регионе установилась сухая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.
С 3 мая по 6 мая местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Цель программ — подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки медицинского оборудования и программных продуктов цифрового здравоохранения.
Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ будет выпускать инженеров нейротехнологий и цифрового здравоохранения
Юдашкин в последние годы боролся с тяжелым заболеванием.
Модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни
Так, в ресурсной компании разработали и внедрили специальные конструкции, которые в шутку называют «черепашка» или «паук» - их устанавливают в горловине колодца на специальных креплениях.
В «РКС-Самара» придумывают, как не допустить попадание в колодец людей и машин
Операция длилась около двух часов. Уже на третий день девочка начала вставать и передвигаться.
Самарские врачи провели подростку сложную операцию при компрессионном переломе позвоночника
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.51
-1.05
EUR 88.37
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за выходные обнаружен 101 пьяный за рулем

2 мая 2023 11:11
168
В Самарской области за выходные обнаружен 101 пьяный за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.

В ходе рейдовых мероприятий с 28 апреля по 1 мая 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 101 водитель.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе  управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие четыре дня сотрудники полиции выявили 43 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 460 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 10 водителей не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 92 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 328 водителей.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 247 правонарушений со стороны пешеходов и 134 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
2 мая 2023  13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
141
Самарцы принимают участие в голосовании за объекты, которые благоустроят в следующем году
2 мая 2023  11:15
Самарцы принимают участие в голосовании за объекты, которые благоустроят в следующем году
182
В Самаре в День Победы рейсы на дачи выполняться не будут
2 мая 2023  10:59
В Самаре в День Победы рейсы на дачи выполняться не будут
272
В САТОБ сегодня, 1 мая, состоялся концерт симфонического оркестра и первые выступления участников фестиваля.
1 мая 2023  19:15
«Сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму» - Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей и артистов международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»
1953
Глава региона напомнил, что выпуск промышленной продукции в Куйбышевской области в 1942 году по сравнению с 1940-м увеличился более чем в 5 раз, а к 1945-ому – в 11 раз.
1 мая 2023  15:04
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников предприятий Самарской области за вклад в Победу
490
Весь список