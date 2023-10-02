В Самарской области за три дня задержали 74 водителя в состоянии опьянения

Я нашел ошибку
Главные новости:
П.роизводители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП.
На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос в продукции малых и средних предприятий
Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 125 км (близ железнодорожной станции Шигоны).
На перегоне Шигоны - Губино будет временно закрыт железнодорожный переезд
Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны.
В Самаре прошло обучение рекрутеров ко Всемирному фестивалю молодёжи – 2024
Анонс культурных событий недели.
Как жителям губернии полезно и интересно провести время на этой неделе
Вода в доме оказалась нужнее колонок на улицах.
«Вода с улицы - в дом»: больше 3,5 тысяч самарцев получили воду в доме на персональных условиях
Мероприятие организовано по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».
В Тольятти полицейские и общественники поучаствовали в акции «Лес Победы»
МЧС СО напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 3 по 9 октября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.41
0.41
EUR 103.16
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за три дня задержали 74 водителя в состоянии опьянения

2 октября 2023 13:43
141
В Самарской области за три дня задержали 74 водителя в состоянии опьянения

С 29 сентября по 1  октября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 268 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. За истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 25 нарушений ПДД РФ, совершенных указанной категорией участников дорожного движения.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 42 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 98 правонарушителей со стороны водителей и 58 со стороны пешеходов.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед
01 октября 2023, 10:59
В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед
Правоохранители остановили мопед под управлением 46-летнего мужчины без шлема. Происшествия
490
Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД
29 сентября 2023, 13:14
Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД
Также сотрудниками полиции была организована акция «Свет дарит жизнь». Общество
404
В Самарском регионе сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
29 сентября 2023, 11:16
В Самарском регионе сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное... Общество
368
В центре внимания
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
127
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
165
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
241
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека
1 октября 2023  12:18
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей
506
Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию.
30 сентября 2023  20:06
Сергей Кравцов предложил провести всероссийскую педагогическую конференцию в Самарской области в 2024 году
1080
Весь список