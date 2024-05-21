В Самарской области взыскали с водителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП

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Судебные приставы Кинельского района Самарской области взыскали с водителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП мужчины.

Виновник аварии допустил занос автомобиля и столкнулся с движущимся во встречном направлении транспортным средством. Водитель встречной машины серьезно пострадал в ДТП: у него диагностировали многочисленные переломы и ушибы головы. Суд удовлетворил исковое заявление пострадавшего, который потребовал от виновника аварии компенсировать ему моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Нарушитель не захотел добровольно исполнять решение суда, тогда исполнительный лист был направлен в отделение судебных приставов Кинельского района.

Должник был уведомлен о возбужденном исполнительном производстве, однако проигнорировал срок для добровольной оплаты задолженности. В связи с этим сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей и направил постановления об обращении взыскания на денежные средства в кредитные учреждения.

На счетах должника оказалось достаточно денежных средств, чтобы оплатить всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор. Благодаря судебным приставам права пострадавшего в ДТП восстановлены.