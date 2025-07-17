В Самарской области вынесли приговор за смертельный наезд моторки на пловца

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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Его признали виновным в трагедии на воде.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине июня 2024 года на реке Кривуше около Новокуйбышевска.

На записи видно, как в воде плавает мужчина, а неподалеку от него две моторные лодки нарезают круги. В какой-то момент одно из плавсредств проезжает прямо по пловцу. Очевидцы предположили, что капитан сделал это намеренно.

После ЧП предполагаемый виновник наезда скрылся. Пострадавшего же успели доставить на берег и передать врачам. Но мужчина умер по пути в больницу. Погибшим оказался 35-летний мужчина, пишет 63.RU.

Предполагаемого виновника трагедии удалось найти несколько дней спустя. Ему выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Год спустя суд вынес решение по этому уголовному делу. Представители Приволжской транспортной прокуратуры и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ) озвучили детали трагедии.

Следователи выяснили, что 38-летний мужчина управлял маломерным судном Neman. Но у него не было прав.

«В результате нарушения правил судовождения он совершил наезд на находящегося в воде 35-летнего мужчину. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавший скончался», — пояснили в прокуратуре.

Следователи добавили, что пловца задело выступающими частями катера.

В результате капитана приговорили к принудительным работам на срок 1 год и 10 месяцев. В течение этого времени ему придется отдавать 10% от своей зарплаты в пользу государства.