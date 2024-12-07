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В Самарской области всю ночь тушили пожар в банном комплексе

7 декабря 2024 10:45
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В Самарской области всю ночь тушили пожар в банном комплексе

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, пожар произошел на улице Строителей, 13. Там горели банный комплекс и надворные постройки. Огонь охватил территорию площадью 800 квадратных метров.

Его локализовали в 22:43. Причем площадь возгорания к этому моменту значительно увеличилась - до 1 300 "квадратов".

Ликвидацию открытого горения объявили в 22:58. А уже в 5:05 7 декабря его полностью устранили.

На месте работали 76 специалистов на 22 единицах техники.

Известно, что погибших и пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются, пишет Сова.

Теги: Пожар

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