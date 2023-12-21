В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом

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Как сообщалось ранее, 21 декабря 2023 года примерно в 6 часов 30 минут в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, обнаружены тела 4-х человек, без признаков жизни, в том числе и малолетнего ребенка 2015 года рождения. По предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газового оборудования.

По данному факту следственным отделом по городу Отрадному следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления, сообщает СУ СК.