В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших

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Еще одно ДТП 15 июля произошло в 19:45 в Волжском районе. Водитель 1961 года рождения, стаж вождения которого составляет 42 года, в текущем году за нарушения ПДД РФ не привлекался, двигался на автомобиле «ВАЗ-21053» по автодороге «Рождественно-Новинки-Шелехметь».

Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавшего водителя автомобиля и двоих несовершеннолетних пассажиров, 2013 и 2017 года рождения, которые в момент аварии находились не в удерживающихся устройствах, доставили в медицинское учреждение. В настоящее время их состояние здоровья удовлетворительное.