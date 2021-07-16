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В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших

16 июля 2021 13:58
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В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших

Еще одно ДТП 15 июля произошло в 19:45 в Волжском районе. Водитель 1961 года рождения, стаж вождения которого составляет 42 года, в текущем году за нарушения ПДД РФ не привлекался, двигался на автомобиле «ВАЗ-21053» по автодороге «Рождественно-Новинки-Шелехметь». 

Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавшего водителя автомобиля и двоих несовершеннолетних пассажиров, 2013 и 2017 года рождения, которые в момент аварии находились не в удерживающихся устройствах,  доставили в медицинское учреждение.  В настоящее время их состояние здоровья удовлетворительное.

Теги: ДТП ДТП с детьми

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