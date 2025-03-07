В Самарской области во время представления передвижного цирка обрушилась трибуна

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В Самарской области следователями СК возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций в ходе представления передвижного цирка



В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается, что 7 марта 2025 года в ходе представления передвижного цирка обрушились конструкции трибуны, в результате чего могли пострадать люди.



По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР Самара