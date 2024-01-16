В Самарской области в снегопад на М-5 столкнулись 12 грузовиков и две легковушки

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Во вторник, 16 января 2024 года, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло массовое ДТП. На 1129 км дороги в Сергиевском районе столкнулись 14 автомобилей: 12 грузовиков и две легковушки. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Пожарные-спасатели работают на месте массового ДТП в Сергиевском районе. В результате произошедшего пострадали два человека. Проводятся аварийно-спасательные работы, - сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Возможно, всему виной разыгравшаяся непогода – Самарскую область второй день подряд заносит снегом. Из-за сильной метели в регионе перекрыто более десятка дорог, пишет Самара-КП.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС