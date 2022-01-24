В Самарской области в прорубь провалился лось

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История вполне себе духе крещенских традиций случилась 20 января на Волге. Правда, в роли желающего нырнуть в прорубь (не по своей воле) оказался молодой лось.



Сохатого на волжском льду в полукилометре от берега между сел Зольное и Солнечная поляна обнаружили местные жители. Предположительно, туда его загнали деревенские собаки. Было понятно, что животное вязнет в подтаявшем льду и не может самостоятельно вернуться на берег, сообщает нацпарк Самарская Лука.



«Он постоянно проваливается и не может сам выбраться», - объясняли очевидцы диспетчерам службы МЧС. Последние передали историю о критичной ситуации в национальный парк «Самарская Лука» и на спасение животного отправились сотрудники Волжского участкового лесничества национального парка.



На месте стало очевидно, что подойти к лосю невозможно, поскольку вокруг него лед с большими промоинами. Далее спасательная операция начала разворачиваться стремительно: помощи у областного правительства и служб оперативного реагирования запросили подключившиеся к спасательной операции журналисты районной газеты "Ставрополь- на-Волге". И спустя некоторое время на помощь лосенку мчался катер на воздушной подушке. Тем временем, к операции по спасению сохатого присоединились и сотрудники Жигулевского заповедника. Совместно разработанный план по спасению утопающего заключался в вытеснении его со льда к берегу. Выбившийся из сил сохатый несколько раз проваливался под лед, но в итоге благополучно выбрался и ушел в лес!

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области