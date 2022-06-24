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В Самарской области в партии подсолнечника общим весом 300 тонн нашли карантинный сорняк

24 июня 2022 13:55
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В Самарской области в партии подсолнечника общим весом 300 тонн нашли карантинный сорняк

В Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в июне 2022 года поступила заявка на выдачу карантинного сертификата, необходимого для вывоза партии подсолнечника с территории Кинельского района Самарской области.

На основании заявки должностным лицом Управления был проведен отбор образцов от продукции,  находящейся  на хранении по адресу: Самарская область, Кинельского район, с. Георгиевка, для установления карантинного фитосанитарного состояния.

При проведении лабораторной экспертизы в Самарском филиале ФГБУ ЦНМВЛ в партии подсолнечника общим весом 300 тонн было выявлено наличие карантинного сорняка  - Амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida).

Амброзия трехраздельная является для Российской Федерации карантинным сорняком с исключительной жизненной энергией, способным за очень короткое время завоевать огромные пространства, нанося непоправимый урон культурным растениям и вред здоровью человека.

Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных вредных объектов в свободное обращение запрещен. Данная партия  будет отправлена на подработку на предприятие, имеющее технологию лишения жизнеспособности семян карантинных  сорняков.

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