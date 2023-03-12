В Самарской области в ДТП пострадали четыре человека

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В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась 11 марта 2023 года, примерно в 18 часов 45 минут в Сызрани.



Как сообщили в местном ОГИБДД, водитель ВАЗ-2110 при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада "Гранта". Дорожный инцидент произошел в районе дома № 83 по улице Хвалынской.



На фотографиях с места ДТП видно, что обе машины получили серьезные повреждения. У Гранты смяло переднюю часть, капот встал гармошкой. У "десятки" больше пострадала левая задняя половина. Стекла выбиты, багажник помят, бампер еле держится, пишет ГТРК Самара.

Но самое главное в результате неудачного маневра пострадали четыре человека. Причем двое из них дети. К счастью, никто не погиб. Врачи назначили участникам аварии амбулаторное лечение.



Фото: vk.com/ОГИБДД Сызранское