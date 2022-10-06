В Самарской области уничтожили артиллерийские снаряды

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В дневное время в дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении на территории Сызранского района предметов, похожих на снаряды. Они были найдены в ходе проведения работ на территории песчаного карьера в районе села Уваровка.

На место происшествия незамедлительно направилась группа разминирования ОМОН «Орлан». По прибытии специалисты Росгвардии идентифицировали найденные предметы как артиллерийские снаряды. Боеприпасы, предположительно, времен гражданской войны, находились в состоянии сильной коррозии.

Взрывотехники уничтожили снаряды на месте обнаружения.