Я нашел ошибку
Главные новости:
ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
В Самарской области участковый в течение часа задержал подозреваемого в краже из сетевого магазина
В Самарской области участковый в течение часа задержал подозреваемого в краже из сетевого магазина
Возобновили работу аэропорты Самары, Пензы и Саратова
Возобновили работу аэропорты Самары, Пензы и Саратова
Крайний раз российская национальная команда проиграла 14 ноября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Первое поражение за четыре года: сборная России по футболу уступила сборной Чили - 0:2
В том числе в целях противодействия абортам.
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области участковый в течение часа задержал подозреваемого в краже из сетевого магазина

16 ноября 2025 09:50
235
В Самарской области участковый в течение часа задержал подозреваемого в краже из сетевого магазина

В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по Красноярскому району за помощью обратилась работник одного из сетевых магазинов, расположенного в селе Красный Яр. Женщина пояснила, что несколько минут назад покупатель, не оплатив продукты, прошел кассовую зону и вышел из магазина. Заявитель сообщила оперативному дежурному приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Полицейский довел информацию до личного состава Отдела и направил по указанному адресу участкового уполномоченного полиции.

Полицейский, получив от заявителя и установленных очевидцев сведения, в течение часа задержал неоднократно ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 2003 года рождения и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время допроса мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что планировал распорядиться похищенными товарами по собственному усмотрению, но не смог, поскольку его оперативно задержал участковый уполномоченный полиции. Изъятые у него продукты питания, стоимостью свыше 11 тысяч рублей, дознаватель признал вещественными доказательствами и передал на хранение работникам магазина.

Отделением дознания О МВД России по Красноярскому району местному жителю вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу дела.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
742
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1372
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1297
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1348
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1362
Весь список