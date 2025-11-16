В Самарской области участковый в течение часа задержал подозреваемого в краже из сетевого магазина

235

В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по Красноярскому району за помощью обратилась работник одного из сетевых магазинов, расположенного в селе Красный Яр. Женщина пояснила, что несколько минут назад покупатель, не оплатив продукты, прошел кассовую зону и вышел из магазина. Заявитель сообщила оперативному дежурному приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Полицейский довел информацию до личного состава Отдела и направил по указанному адресу участкового уполномоченного полиции.

Полицейский, получив от заявителя и установленных очевидцев сведения, в течение часа задержал неоднократно ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 2003 года рождения и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время допроса мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что планировал распорядиться похищенными товарами по собственному усмотрению, но не смог, поскольку его оперативно задержал участковый уполномоченный полиции. Изъятые у него продукты питания, стоимостью свыше 11 тысяч рублей, дознаватель признал вещественными доказательствами и передал на хранение работникам магазина.

Отделением дознания О МВД России по Красноярскому району местному жителю вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу дела.